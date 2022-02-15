CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повторно встановила мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку електроенергії на рівні 110% від ціни на ринку "на добу наперед".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацкомісія повторно запровадила обмеження на ринку електроенергії
НКРЕКП також знову ввела мінімальний прайс-кеп на РДН на рівні 987,5 грн за 1 Мвт-год. для торгової зони "ОЕС України"
Фото: shutterstock.com
Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії 14 лютого, повідомляє "Укрінформ".
Голова регулятора Валерій Тарасюк зазначив, що повторно вводити обмеження довелося через рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував застосовані на ВДР прайс-кепи. Тому НКРЕКП визнала такими, що втратили чинність, постанови комісії від 4, 7 та 10 лютого.
Натомість регулятор увів обмеження мінімальної ціни на ВДР у розмірі 110% від ціни електроенергії на РДН. Крім того, плата за негативні небаланси становитиме 102% від мінімального прайс-кепу на РДН.
НКРЕКП також знову ввела мінімальний прайс-кеп на РДН на рівні 987,5 грн за 1 Мвт-год. для торгової зони "ОЕС України".
Обмеження діятимуть до 28 лютого.
Нагадуємо:
НКРЕКП 10 лютого підвищила мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку електроенергії зі 115% від ціни на ринку "на добу наперед" до 150%.
Раніше регулятор підвищив мінімальне цінове обмеження на ВДР зі 105% від ціни на РДН до 115%.
Нижній прайс-кеп на ВДР був уведений 4 лютого.
Наприкінці січня – на початку лютого 2022 року внаслідок значного профіциту спостерігалося перетікання обсягів електроенергії між сегментами ринку та значне коливання цін.
В окремі періоди обсяги продажу на ВДР зрівнювались з обсягами продажу на РДН, що суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.
НКРЕКП вбачає у поведінці учасників ринку електроенергії на його короткострокових сегментах ознаки змови і планує залучити Антимонопольний комітет до вивчення ситуації на внутрішньодобовому ринку електроенергії.
Водночас, НАЕК "Енергоатом" та група ДТЕК із висновками регулятора та звинуваченнями на свою адресу не погоджуються.
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