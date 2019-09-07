Нацрада не може позбавити телеканал NewsOne ліцензії й попросить Раду розширити її повноваження

"Сьогодні законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора, за розпалювання ворожнечі, за fake-news"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може позбавити телеканал NewsOne ліцензії.

"Сьогодні законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора, за розпалювання ворожнечі, за fake-news. Через це ми плануємо звертатися до парламенту, вносити ці зміни до законодавства, щоб Нацрада могла оперативно і жорстко реагувати не попередженнями, не штрафами, а саме призупиненням дії ліцензії за цими фактами", - пояснив Костинський, повідомляє "Громадське".

Він додав, що 9 липня об 11-й годині відбудеться засідання Нацради, де обговорюватимуть телеміст NewsOne з російським "Россия 24".