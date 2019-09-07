Нацрада не може позбавити телеканал NewsOne ліцензії й попросить Раду розширити її повноваження
"Сьогодні законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора, за розпалювання ворожнечі, за fake-news. Через це ми плануємо звертатися до парламенту, вносити ці зміни до законодавства, щоб Нацрада могла оперативно і жорстко реагувати не попередженнями, не штрафами, а саме призупиненням дії ліцензії за цими фактами", - пояснив Костинський, повідомляє "Громадське".
Він додав, що 9 липня об 11-й годині відбудеться засідання Нацради, де обговорюватимуть телеміст NewsOne з російським "Россия 24".
Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.
Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".
Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.
За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".
Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.
Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБОу зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".
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