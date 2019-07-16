Нацрада з питань телебачення пропонує запровадити санкції за політичну агітацію не українською мовою

Нацрада з питань телебачення має застосовувати санкції проти телерадіомовників через порушення закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в частині оприлюднення матеріалів передвиборної агітації і політреклами українською мовою

Такою санкцією може стати “оголошення попередження”.

“Національна рада одним зі своїх ключових завдань у рамках моніторингу виконання телерадіомовниками вимог виборчого законодавства ставить, зокрема, й мову політичної агітації та політичної реклами. За наявності порушень ініціюватиму призначення перевірок таких мовників і, відповідно, застосування санкцій”, - пояснив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, йдеться в "Укрінформ".

Разом із тим, відповідно до норм чинного законодавства, інформацію про зафіксовані порушення “мовного” закону Нацрада також передаватиме до Центральної виборчої комісії та правоохоронних органів.

Нагадаємо, під час моніторингу використання адміністративного ресурсу, який журналісти порталу Democracy.watch та регіональні координатори проєкту "Де?мократія" проводили в період з 1 по 5 липня, було виявлено 34 факти зловживання адмінресурсом.

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