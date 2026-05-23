Нацрозвідку США очолить ексофіцер ЦРУ, який називав втручання рф у вибори "фейком"

23 травня 2026, 19:22
Сам Трамп заявив, що обов’язки директора Національної розвідки виконуватиме«високошанований» ексспівробітник ЦРУ Аарон Лукас.

Колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас тимчасово очолить Національну розвідку США після відставки Тулсі Габбард. Він відомий підтримкою президента Дональда Трампа та критикою американської розвідспільноти. 

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, Лукас поділяє низку поглядів Трампа. Зокрема, він вважає, що американські спецслужби надто захопилися "політкоректністю", а твердження про втручання росії у президентські вибори США 2016 року називає фейком.

Під час слухань щодо його призначення на посаду заступника Габбард минулого року Лукас заявляв, що американська розвідка, до якої входять 18 відомств, стала«роздутою, безцільною, надто обережною та відірваною від своєї головної місії.

Також він схвально відгукувався про дії Трампа та Габбард щодо згортання програм різноманітності, рівності та інклюзивності у спецслужбах.

За словами Лукаса, ці ініціативи "у кращому разі відволікали, а в гіршому – налаштовували співробітників розвідки одне проти одного".

Він також пригадав семінар для керівників підрозділів, під час якого, за його словами, учасникам дали зрозуміти, що просування реформ у сфері різноманітності є важливішим за ефективність роботи самих відділень.

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
