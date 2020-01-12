Нацслужба здоров’я створила карту наявності ліків для хворих на COVID-19 в Україні

У яких лікарнях їх найбільше?

Національна служба здоров'я України презентувала інтерактивний дашборд із інформацією про наявність ліків, які використовуються в боротьбі з епідемією COVID-19.

Дашборд показує ситуацію в лікарнях та аптеках із залишками ліків, які входять до переліку засобів, що використовуються в лікуванні COVID-19, повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу НСЗУ. Інформацію можна переглянути окремо за найменуваннями та областями; дані надають ДП "Медичні закупівлі" та Держлікслужби.

Наразі інтерактивна карта містить інформацію про залишки 114 форм лікарських засобів 588 лікарень. Станом на 29 листопада найбільше ліків для стаціонарного лікування людей із COVID-19 є в Городенківській (Івано-Франківська область) та Гощанській (Рівненська область) центральних районних лікарнях і в Закарпатському обласному клінічному фтизіопульмонологічному лікувально-діагностичному центрі.

Також дашборд містить інформацію щодо 2750 аптечних закладів. Там усього є 143 форми ліків, до складу яких входять 45 міжнародних непатентованих назв. Дані дашборду НСЗУ обіцяє оновлювати щотижнево.

Як зазначає "Суспільне", із 2570 закладів, представлених у дашборді, лише 41 повідомив про наявність кисню (він використовується в лікуванні людей із ускладненнями коронавірусної хвороби). Найбільше запасів (1200 одиниць) наявні у військовій частині на Чернігівщині.

Що стосується лікарень, то про найбільшу кількість запасів кисню повідомили у Шполянській лікарні на Черкащині (50), Харківській багатопрофільній лікарні №18 (72), Харківській міській багатопрофільній лікарні №25 (40) та Запорізькій міській лікарні (15).

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