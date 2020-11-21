Науковці запропонували спосіб, який може збільшити тривалість життя - потрібно дихати чистим киснем

Науковці з Університету Тель-Авіва (Ізраїль) заявили, що вдихання чистого кисню може повернути процес старіння назад.

Однією з причин старіння на клітинному рівні вчені називають скорочення довжини теломер - ділянок ДНК, розташованих на кінці хромосом, які виконують роль захисту ДНК, повідомляє "Громадське". З віком теломери скорочуються, що призводить до старіння клітин.

Існують фактори, які пришвидшують скорочення теломер: недостатній сон, ожиріння, куріння, замала фізична активність.

Один з авторів дослідження Шаїр Ефраті розповів, що провести дослідження надихнув експеримент NASA з близнюками: тоді з'ясувалося, що у близнюка, який був у космосі, теломери стали довшими, а не коротшими. Тоді ізраїльські вчені зрозуміли, що потрібно шукати зовнішні фактори, які впливають на старіння.

Науковці дійшли висновку, що перебування в гіпербаричній барокамері може бути корисним для людини та впливати на теломери. В експерименті взяли участь 35 здорових добровольців, яким від 64 років. Вони дихали киснем через маску в гіпербаричній барокамері 90 хвилин упродовж п'яти днів на тиждень протягом трьох місяців.

Завдяки процедурі теломери зросли на 20% і порівняно "стали молодшими" на 25 років. Крім того, з'ясувалося, що кількість клітин, які старіють, накопичуються в організмі та заважають регенерації, у деяких випадках скоротилася на 37%. Видалення таких клітин теж може продовжити людині життя.

За словами вчених, їм вдалося повернути процес старіння назад на базовому клітинному рівні. Необхідні подальші дослідження за участі більшої кількості людей різної статі, національності, віку, аби стверджувати, що цей спосіб є ефективним.

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