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Науковці з'ясували, чи справді кіберспортсмени ведуть менш здоровий спосіб життя, ніж звичайна людина

Також науковці виявили, що серед кіберспортсменів є 15% вегетаріанців або веганів
Учені з Німецького спортивного університету в Кельні виявили, що в середньому кіберспортсмени харчуються краще, ніж решта людей, а їх фізична активність є навіть вищою, ніж рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Науковці з Фото: quickanddirtytips.com

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих на порталі eSportwissen, повідомляє "Громадське".

З'ясувалося, що кіберспортсмени вживають менше цукру, ніж середньостатистична людина - зокрема солодкої їжі та безалкогольних напоїв. Проте геймери схильні вживати більше енергетичних напоїв.

"Енергетичний напій справді є частиною раціону для багатьох, але загалом кіберспортсмени їдять краще, ніж решта населення", - розповів професор університету Інго Фробозе виданню EurekAlert.

Також науковці виявили, що серед кіберспортсменів є 15% вегетаріанців або веганів. Решта майже щодня їдять м'ясо. Водночас необхідну кількість фруктів та овочів серед геймерів вживають лише 15% чоловіків та 25% жінок. А ось напівфабрикати та фастфуд кіберспортсмени вживають тільки 2 рази на тиждень.

У середньому кіберспортсмени займаються фізичною активність 9,5 години щотижня. Такий показник значно перевищує рекомендації ВООЗ. Водночас за іграми геймери проводять 36,5 години на тиждень.

"Ми очікували, що пандемія та пов'язані з нею обмеження в повсякденному житті негативно вплинуть на власні оцінки здоров'я і самопочуття респондентів. Натомість цільова група змогла зберегти рівень попередніх років і навіть поліпшити його в деяких випадках", - зазначив Фробозе.

Щоб зробити такі висновки, науковці опитали понад 800 кіберспортсменів різних рівнів підготовки - як любителів, так і професіоналів. 

Нагадаємо, що кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні

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10 02 2021 15:18
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