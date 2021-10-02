Науковці з'ясували, чи справді кіберспортсмени ведуть менш здоровий спосіб життя, ніж звичайна людина
Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих на порталі eSportwissen, повідомляє "Громадське".
З'ясувалося, що кіберспортсмени вживають менше цукру, ніж середньостатистична людина - зокрема солодкої їжі та безалкогольних напоїв. Проте геймери схильні вживати більше енергетичних напоїв.
"Енергетичний напій справді є частиною раціону для багатьох, але загалом кіберспортсмени їдять краще, ніж решта населення", - розповів професор університету Інго Фробозе виданню EurekAlert.
Також науковці виявили, що серед кіберспортсменів є 15% вегетаріанців або веганів. Решта майже щодня їдять м'ясо. Водночас необхідну кількість фруктів та овочів серед геймерів вживають лише 15% чоловіків та 25% жінок. А ось напівфабрикати та фастфуд кіберспортсмени вживають тільки 2 рази на тиждень.
У середньому кіберспортсмени займаються фізичною активність 9,5 години щотижня. Такий показник значно перевищує рекомендації ВООЗ. Водночас за іграми геймери проводять 36,5 години на тиждень.
"Ми очікували, що пандемія та пов'язані з нею обмеження в повсякденному житті негативно вплинуть на власні оцінки здоров'я і самопочуття респондентів. Натомість цільова група змогла зберегти рівень попередніх років і навіть поліпшити його в деяких випадках", - зазначив Фробозе.
Щоб зробити такі висновки, науковці опитали понад 800 кіберспортсменів різних рівнів підготовки - як любителів, так і професіоналів.
Нагадаємо, що кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Ізраїлі знайшли римську монету, якій понад 1800 років
- ФОТО Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів
- ФОТО ESA показало з космосу засніжену Іспанію
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"