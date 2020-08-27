Науковиця у Шотландії бігла на зустріч і випадково знайшла кістку динозавра, який жив 166 млн років тому
Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".
Кістка завдовжки у 50 сантиметрів належить стегозавру, вважають вчені.
"Я зрозуміла, що натрапила на щось неправильне. Було незрозуміло, якій саме тварині належала кістка, але не було сумнівів, що це скам'янілість динозавра", - розповіла Панчіролі.
Вчені шукають залишки динозаврів на острові вже 200 років. Але раніше вони знаходили лише кістки морських рептилій і риб. Дослідниця не сподівалася, що зробить відкриття, тим більше випадково.
За словами Панчіролі, це "надзвичайно вагома" знахідка, адже вона доводить, що стегозаври жили на території Шотландії.
Кістку передали до Національного музею в Единбурзі. Вчені також зробили 3D-модель знахідки.
Нагадаємо, що науковці знайшли в бурштині залишки найменшого динозавра
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