Науседа не бачить сенсу в діалозі з рф, поки вона не припинить війну
14 травня 2026, 21:33
джерело president.gov.ua
Президент Литви нагадав, що попередні спроби вести переговори завжди закінчувались безрезультатно.
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що немає сенсу вступати в діалог з росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє LTR.
Науседа зазначив, що не бачить можливості для контактів чи переговорів з путіним зараз.
"Є дуже простий спосіб зробити це: припинити бойові дії, домагатися перемир’я, і лише тоді можна щось обговорювати з кремлівським режимом", – наголосив він.
Науседа нагадав, що попередні спроби вести переговори з росією без виконання нею "навіть мінімальних умов" закінчувались невдачею.