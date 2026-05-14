14 травня 2026, 21:33
Науседа не бачить сенсу в діалозі з рф, поки вона не припинить війну
Президент Литви нагадав, що попередні спроби вести переговори завжди закінчувались безрезультатно.
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що немає сенсу вступати в діалог з росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.
 
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє LTR.
 
Науседа зазначив, що не бачить можливості для контактів чи переговорів з путіним зараз.
 
"Є дуже простий спосіб зробити це: припинити бойові дії, домагатися перемир’я, і лише тоді можна щось обговорювати з кремлівським режимом",  – наголосив він.
 
Науседа нагадав, що попередні спроби вести переговори з росією без виконання нею "навіть мінімальних умов" закінчувались невдачею.

 

Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
