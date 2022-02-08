CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві освіти та науки оприлюднили рекомендації, як діяти вчителям, якщо під час уроку почалась повітряна тривога.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навчання під час війни: у МОН пояснили, що робити вчителям під час повітряної тривоги
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство освіти й науки.
Усі вчителі повинні знати, де розташовується укриття, та знати, як до нього дібратися і що з собою взяти. У закладі освіти мають бути вказівники напрямку руху до укриттів.
Почувши сирени, вчитель або інша відповідальна людина має організувати евакуацію дітей до сховища. Після того, як дітей відвели до укриття, вчитель має перевірити, чи нікого не залишилось у будівлі школи. Після завершення повітряної тривоги вчитель організовує повернення дітей до класу.
Алгоритм дій:
- Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.
- Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків — про переміщення дітей до укриття.
- У класі необхідно організувати пересування двома колонами та швидко залишити кабінет.
- Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.
- Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.
- Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у учнів та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.
- Учні, які перебувають на подвір'ї закладу, під час сигналу повинні самостійно йти до найближчого укриття.
- У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учням швидко та спокійно зайняти місця.
- Під час перебування в захисній споруді вчителі та відповідальні особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.
- Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.
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Під час руху до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП — попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.
Нагадаємо, що укриття мають відповідати встановленим вимогам.
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