Навчання українських пілотів на F-16 є сигналом для росії, щоб вона не сподівалася на успіх – Шольц

росія не може розраховувати на перемогу, якщо вона робить ставку на довгу війну.

Потенційні програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16 з боку союзників є сигналом для росії, щоб вона не розраховувала на успіх у своєму вторгненні в Україну навіть у разі тривалого конфлікту.

Про це заявив у неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам перед від'їздом з саміту G7 в японському місті Хіросіма, передає Reuters.

"Навчання пілотів – це більш тривалий проєкт", – сказав Шольц.

"США ще остаточно не вирішили, що буде в кінці. Проєкт має послання для росії: росія не може розраховувати на перемогу, якщо вона робить ставку на довгу війну" – заявив німецький канцлер.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна співпрацюватиме з Нідерландами, Бельгією і Данією, "щоб надати Україні необхідний їй бойовий повітряний потенціал".

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

За словами американських посадовців, навчання на літаках американського виробництва відбуватиметься в Європі і займе певний час, за оцінками, щонайменше 18 місяців знадобиться на підготовку і поставку літаків.

Французький військовий посадовець на брифінгу для журналістів G7 висловив обережність щодо цього процесу, заявивши, що у випадку Франції йдеться про базову підготовку пілотів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден поінформував лідерів G7 у п'ятницю, що Вашингтон підтримує спільні зусилля зі союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16.