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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Навчитися ходити за кілька годин: Google створила відповідний алгоритм для чотириногих роботів

«Отримуючи можливість навчатися автономно, роботи невдовзі зможуть вчитися в реальному світі, у якому ми живемо, а не в лабораторіях»
Інженери проєкту Google Robotics створили алгоритм, з допомогою якого роботи з чотирма ногами всього за кілька годин можуть майже самостійно навчитися ходити.
Навчитися ходити за кілька годин: Google створила відповідний алгоритм для чотириногих роботів Фото: bloomberg.com

Статтю про свої досягнення вони опублікували на порталі ArXiv.org, передає "Громадське".

Так, робот, на якому застосували новий алгоритм, зміг навчитися ходити у кількох напрямках і повертати. Люди у цей процес майже не втручалася.

Зазвичай такі алгоритми спочатку навчають, а потім тестують на комп'ютерній симуляції, а вже потім імпортують у роботів. 

Тепер інженери Google помістили робота на обмежену територію з рівним покриттям і змусили вивчити кілька дій. Як тільки він діставався до краю навчальної зони, то одразу повертався назад без допомоги дослідників. Аби цього навчитися, знадобилося приблизно 1,5 години.

Згодом завдання ускладнили й помістили робота на гумове покриття з візерунками та на м'яку доріжку. Аби освоїти ці поверхні, машині знадобилося 4,5 і 5,5 годин відповідно.

«Отримуючи можливість навчатися автономно, роботи невдовзі зможуть вчитися в реальному світі, у якому ми живемо, а не в лабораторіях», — розповіла одна з авторок проєкту Челсі Фінн.

Надалі дослідники планують адаптувати свої алгоритми для тренування різних типів роботів і їхнього спільного навчання на обмеженій території.

Нагадаємо, що в онлайн-перекладачі Google Translate з'явилися 5 нових мов — татарська, уйгурська, туркменська, руандійська (мова, поширена в Руанді, Уганді та Конго) й Одія (індоєвропейська мова, якою розмовляють в індійському штаті Орісса).

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03 03 2020 17:00
ТЕГИ: Google, робот
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