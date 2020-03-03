Навчитися ходити за кілька годин: Google створила відповідний алгоритм для чотириногих роботів
Статтю про свої досягнення вони опублікували на порталі ArXiv.org, передає "Громадське".
Так, робот, на якому застосували новий алгоритм, зміг навчитися ходити у кількох напрямках і повертати. Люди у цей процес майже не втручалася.
Зазвичай такі алгоритми спочатку навчають, а потім тестують на комп'ютерній симуляції, а вже потім імпортують у роботів.
Тепер інженери Google помістили робота на обмежену територію з рівним покриттям і змусили вивчити кілька дій. Як тільки він діставався до краю навчальної зони, то одразу повертався назад без допомоги дослідників. Аби цього навчитися, знадобилося приблизно 1,5 години.
Згодом завдання ускладнили й помістили робота на гумове покриття з візерунками та на м'яку доріжку. Аби освоїти ці поверхні, машині знадобилося 4,5 і 5,5 годин відповідно.
«Отримуючи можливість навчатися автономно, роботи невдовзі зможуть вчитися в реальному світі, у якому ми живемо, а не в лабораторіях», — розповіла одна з авторок проєкту Челсі Фінн.
Надалі дослідники планують адаптувати свої алгоритми для тренування різних типів роботів і їхнього спільного навчання на обмеженій території.
Нагадаємо, що в онлайн-перекладачі Google Translate з'явилися 5 нових мов — татарська, уйгурська, туркменська, руандійська (мова, поширена в Руанді, Уганді та Конго) й Одія (індоєвропейська мова, якою розмовляють в індійському штаті Орісса).
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