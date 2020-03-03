Навчитися ходити за кілька годин: Google створила відповідний алгоритм для чотириногих роботів

«Отримуючи можливість навчатися автономно, роботи невдовзі зможуть вчитися в реальному світі, у якому ми живемо, а не в лабораторіях»

Інженери проєкту Google Robotics створили алгоритм, з допомогою якого роботи з чотирма ногами всього за кілька годин можуть майже самостійно навчитися ходити.

Статтю про свої досягнення вони опублікували на порталі ArXiv.org, передає "Громадське".

Так, робот, на якому застосували новий алгоритм, зміг навчитися ходити у кількох напрямках і повертати. Люди у цей процес майже не втручалася.

Зазвичай такі алгоритми спочатку навчають, а потім тестують на комп'ютерній симуляції, а вже потім імпортують у роботів.

Тепер інженери Google помістили робота на обмежену територію з рівним покриттям і змусили вивчити кілька дій. Як тільки він діставався до краю навчальної зони, то одразу повертався назад без допомоги дослідників. Аби цього навчитися, знадобилося приблизно 1,5 години.

Згодом завдання ускладнили й помістили робота на гумове покриття з візерунками та на м'яку доріжку. Аби освоїти ці поверхні, машині знадобилося 4,5 і 5,5 годин відповідно.

«Отримуючи можливість навчатися автономно, роботи невдовзі зможуть вчитися в реальному світі, у якому ми живемо, а не в лабораторіях», — розповіла одна з авторок проєкту Челсі Фінн.

Надалі дослідники планують адаптувати свої алгоритми для тренування різних типів роботів і їхнього спільного навчання на обмеженій території.

Нагадаємо, що в онлайн-перекладачі Google Translate з'явилися 5 нових мов — татарська, уйгурська, туркменська, руандійська (мова, поширена в Руанді, Уганді та Конго) й Одія (індоєвропейська мова, якою розмовляють в індійському штаті Орісса).