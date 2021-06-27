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Навіть повністю вакцинованим проти коронавірусу людям варто носити захисні маски - це через штам "Дельта"

Штам коронавірусу "Дельта", ймовірно, стане панівним у світі
Тому Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) радить усім носити маски й дотримуватися соціальної дистанції - так можна запобігти поширенню штаму.
Навіть повністю вакцинованим проти коронавірусу людям варто носити захисні маски - це через штам "Дельта" Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє CNBC, зазначає "Громадське".

Як пояснила помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао, повна вакцинація проти коронавірусу не повинна давати людям відчуття безпеки, а "самі вакцини не зупинять поширення вірусу серед людей".

"Людям треба і далі постійно носити маски, бути в провітрюваних місцях, слідкувати за гігієною рук… фізичною дистанцією, уникати натовпів. Ці заходи й досі важливі: навіть якщо ви повністю вакциновані, вірус продовжує поширюватися", - пояснила Сімао.

У низці держав з високими темпами вакцинації проти коронавірусу почали послаблювати епідемічні обмеження. Наприклад, у США ще з травня повністю вакциновані люди можуть у більшості випадків не носити захисні маски.

Станом на 26 червня у США проти коронавірусу повністю вакцинувалися 152 мільйони людей, або понад 46%. В останні дні по всій країні в середньому COVID-19 виявляють у майже 12 тисяч людей, і це число залишалося відносно стабільним.

Але, приміром, в Ізраїлі, де темпи вакцинації - одні з найвищих у світі, половина інфікованих штамом "Дельта" людей були повністю щеплені препаратом Pfizer / BioNTech. І в країні знову посилили COVID-обмеження, зокрема повернули обов’язкове носіння масок.

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27 06 2021 13:02
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