Навряд чи путін сяде за стіл переговорів, незалежно від того, хто виграє вибори в США – CNN

Він воюватиме до останнього з Україною, попри величезні втрати армії.

Поки немає ознак того, що президент рф Володимир путін готовий сідати за стіл переговорів, аби припинити війну проти України.

Результати президентських виборів у США також не вплинуть на його рішення, повідомляє телеканал CNN.

Експерт із зовнішньої політики рф і науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем сказав, що після президентських виборів у США американська політика перебуватиме на роздоріжжі. За його словами, путін спробує скористатися "тріщинами в єдності Заходу".

"За відсутності єдності Заходу, за відсутності чіткої демонстрації того, що у Заходу та України є спільне бачення того, чого вони намагаються досягти... У путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні наразі", - додав Грем.

За словами експерта, ці "тріщини" можуть проявитися як скорочення американської допомоги адміністрацією колишнього президента США Дональда Трампа та зниження ролі в НАТО.

Також може виникнути розкол у Конгресі та інші чинники, які вплинуть на підтримку України.

Також Грем нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що припинить війну в Україні лише за один день, але експерт не впевнений у тому, як це станеться:

"Що Трамп думає зробити, які у нього є важелі впливу, наразі неясно, але я не думаю, що це швидкий процес".

Грем наголосив, що скорочення витрат США на допомогу може призвести до змін на полі бою. Масштаби війни також занадто великі для простих перемовин між москвою і Києвом.

"Для путіна Україна - лише засіб досягнення мети, а мета - подальше обмеження впливу США в міжнародних справах", - каже молодший науковий співробітник програми з рф та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House Джон Лаф.

Він додав, що Трамп все ж може переглянути своє ставлення до путіна після того, як подивиться на війну в Україні під іншим кутом. Лаф підкреслив, що підтримка рф Китаєм стане сигналом для республіканця про те, що Пекін становить серйозну загрозу для Вашингтона.

Журналісти пишуть, що за даними НАТО, понад 600 000 російських солдатів було вбито чи поранено під час війни в Україні. Навіть такі величезні втрати не є проблемою для путіна.

Командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв, який бере участь у Курській операції, розповів, що ворог продовжує нарощувати свої сили, щоб витіснити ЗСУ з Курської області. За його словами, головним елементом у цій війні для рф є чисельність військ.

Ще один анонімний командир із СБУ заявив виданню, що окупанти намагаються закріпитися на сірих ділянках фронту в Запорізькій області, посилаючи в бій велику кількість особового складу. Офіцер з позивним "Банкір" сказав, що складна система укріплень у Запоріжжі допомагає Україні захищати лінію фронту.

Інші українські військові, які розмовляли з репортерами, розповіли, що у рф є й низка інших переваг. Серед них величезна кількість безпілотників, дорогі літаки та передова техніка.

Прессекретар 15-ї бригади Національної гвардії Віталій Міловідов, який воює в Донецькій області, сказав:

"У нас є боєприпаси, але, як кажуть артилеристи, їх ніколи не вистачає".