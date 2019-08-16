Найбагатші люди світу втратили $18 млрд за день через коливання на біржі, - Forbes
Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив 3,2 млрд доларів, генеральний директор і голова ради директорів LVMH, який володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo та іншими, Бернар Арно — 3 млрд доларів, повідомляє Forbes.
Єдиний мільярдер з десятки найбагатших, статки якого не зазнали втрат — колишній мер міста Нью-Йорк, засновник агентства Bloomberg Майкл Блумберг.
Американські фондові індекси 14 серпня завершили торги падінням приблизно на 3%. Dow Jones втратив 800,49 пункту або 3,05%, показавши найзначніше зниження з жовтня 2018 року, пише Reuters. Майже на стільки ж знизився Nasdaq (-3,02%), S & P 500 — на 2,93%.
Під час торгів 14 серня прибутковість 10-річних казначейських облігацій ненадовго впала нижче прибутковості дворічних облігацій. Таке трапилося вперше з 2007 року, і зазвичай це є надійним індикатором наближення рецесії — спаду виробництва, характеризується нульовим ростом валового національного продукту чи його падінням протягом більше ніж пів року, пише Forbes. З 1978 року було п'ять таких випадків, і кожен траплявся в середньому за 22 місяці до початку спаду.
Серед інших можливих причин падіння американського ринку — зниження економіки Німеччини та сповільнення економічного зростання Китаю, пише CNN.
Попереднім "найгіршим днем на Уолл-стріт" цьогоріч було 5 серпня. Тоді найбагатші люди планети втратили в цілому 117 млрд доларів.
Нагадаємо, що згідно з доповіддю гуманітарної організації Oxfam, статки 26 найбагатших людей у світі зрівнялися з доходами найбіднішої половини Землі.
Майже половина населення Землі - близько 3,4 млрд людей - живуть менш ніж на 5,5 долара на добу, тоді як мільярдери разом багатіють на 2,5 млрд дол. на добу. За рік їхній добробут зріс на 900 мільярдів доларів і досяг максимального значення в історії.
Як приклад економічної нерівності Oxfam наводить статки Джеффа Безоса, власника Amazon і найбагатшої людини в світі. Всього 1% від його 112-мільярдного капіталу дорівнює бюджету охорони здоров'я в Ефіопії, де проживає 105 млн осіб.
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