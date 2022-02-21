НОВИНИНайбільша криптобіржа світу Binance тимчасово припинила роботу в Ізраїлі на вимогу регулятора.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільша криптобіржа світу Binance призупиняє роботу в Ізраїлі: причини
Після втручання Управління ринків капіталу Binance на цьому етапі припинила маркетинг для ізраїльтян, та всі дії, спрямовані на Ізраїль, доки не розглянуть питання ліцензування
Фото: з вільних джерел
Про це пише Coimdesk із посиланням на місцеве видання Globes.
Зазначається, що Управління ринків капіталу Ізраїлю - регулятор, відповідальний за ліцензування криптобірж - попросило Binance уточнити характер своєї діяльності та перевіряє ліцензії.
"Після втручання Управління ринків капіталу Binance на цьому етапі припинила маркетинг для ізраїльтян, та всі дії, спрямовані на Ізраїль, доки не розглянуть питання ліцензування", - йдеться у повідомленні.
"Binance перебуває під все більшим контролем регуляторів у всьому світі.
Компанія стикається з розслідуванням з боку регулятора з цінних паперів США. У липні 2021 року фінансовий контроль Великобританії, FCA, попередив, що Binance не має права працювати в країні", - нагадує видання.
Нагадаємо:
Комісія цінних паперів та бірж США (SEC) перевіряє американську філію криптогіганта Binance, а також двох торгових компаній, пов'язаних з його засновником Чанпеном Чжао.
Агентство Bloomberg вперше оцінило статки засновника та гендиректора криптобіржі Binance Чанпена Чжао у 96 млрд доларів - агентство не враховує криптоактиви, які належать мільярдеру, тому ця сума може бути ще більшою.
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