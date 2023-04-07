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ПОЛІТИКА

Найбільша у світі нафтопромислова компанія потрапила до списку спонсорів війни в Україні

07 квітня 2023, 19:59
Найбільша у світі нафтопромислова компанія потрапила до списку спонсорів війни в Україні
джерело oilnow.gy
Повідомляється, що SLB мобілізує своїх співробітників у росії на війну проти України.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло найбільшу нафтопромислову компанію у світі SLB до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє НАЗК.

Повідомляється, що SLB мобілізує своїх співробітників у росії на війну проти України. Окрім цього компанія продовжує співпрацювати з такими російськими нафтогазовими гігантами, як "Газпром", "Роснафта" і "Лукойл".

"Лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад 4,5 мільярда доларів", - пише НАЗК.

Окрім цього SLB використовує мережу дочірніх підприємств на території росії для того, щоб обходити міжнародні санкції. Зауважимо, що починаючи з 2000-х уряд США тричі штрафував SLB за порушення національного санкційного законодавства в результаті продовження постачань в Іран, Судан та рф.

"Не обійшлося і без участі в російській мобілізації. Восени минулого року понад 9 тисяч працівників SLB в росії отримали повістки на робочому місці. Компанія забороняє співробітникам працювати дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації", - сказано в повідомленні.

війнаSLB

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