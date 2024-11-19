Найбільші країни ЄС погодилися підтримувати Україну в разі скорочення допомоги від США
19 листопада 2024, 18:30
Радослав Сікорський. Фото: fakt.pl
Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії та Польщі приурочена до 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення рф
Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє DW.
"Я з повагою беру до відома готовність найбільших країн Європейського Союзу взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України у зв'язку з можливим скороченням залученості США", – каже він.
Зустріч міністрів закордонних справ ФРН, Франції, Італії та Польщі у Варшаві була присвячена до 1000 днів від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Важливою темою на цьому заході було також питання розвитку відносин Євросоюзу і США після повернення в Білий дім Дональда Трампа.
За словами Сікорського, росія з її імперськими амбіціями є не тільки однією з найбільших загроз у сфері безпеки для Європи, а й однією з найсерйозніших загроз для світового порядку. Він закликав союзників "рішуче протистояти" цьому.
У спільній заяві дипломатів, оприлюдненій за підсумками зустрічі, ідеться також про гібридні загрози, які походять від росії: "москва посилює свої гібридні дії проти країн НАТО та ЄС у досі небачених масштабах і розмаїтті, що становить суттєві ризики у сфері безпеки".
Учасники зустрічі у Варшаві "були єдині в думці, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або які не приймаються суспільством, негативно позначилося б на стабільності цієї країни".
"Сценарії для розв'язання конфлікту і закінчення російської агресії мають розроблятися в тісній співпраці з українською владою", – каже Сікорський.
Політики виступають також за збереження і посилення санкцій щодо рф, мета яких – домогтися, щоб росія вивела війська з території України і оплатила післявоєнне відновлення країни.
"Санкції ефективно послаблюють військовий потенціал росії та ізолюють її економічно. Усі наявні лазівки мають бути закриті", – додав він.