Найбільші країни ЄС погодилися підтримувати Україну в разі скорочення допомоги від США

Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії та Польщі приурочена до 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення рф

Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє DW.

"Я з повагою беру до відома готовність найбільших країн Європейського Союзу взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України у зв'язку з можливим скороченням залученості США", – каже він.

Зустріч міністрів закордонних справ ФРН, Франції, Італії та Польщі у Варшаві була присвячена до 1000 днів від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Важливою темою на цьому заході було також питання розвитку відносин Євросоюзу і США після повернення в Білий дім Дональда Трампа.