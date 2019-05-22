Найбільшу підтримку на виборах має партія Зеленського, на другому місці - Медведчука, - "Рейтинг"

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

"Слугу народу" готові підтримати 43,8% громадян, які збираються голосувати та визначилися, за кого саме, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-21 травня.

Партію кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука, та Вадима Рабіновича "Опозиційну платформу - За життя" - 10,5%, "Блок Петра Порошенка" - 8,8%, "Батьківщину" - 7,3%.

Партію екс-кандидата в президенти Ігоря Смешка - 5,1%, новостворену партію Святослава Вакарчука - 4,6%, партію Олега Ляшка - 3,3%.

На останньому місці "Опозиційний блок" з підтримкою дещо менше за 3%.

Антирейтинг партій очолює БПП - за неї ні за яких обставин не проголосували б 51,9% громадян.

Рейтинг опитав 2 тисяч громадян упродовж 16-21 травня. Похибка не більша за 2,2%.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив дострокові вибори на 21 липня.