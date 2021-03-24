Найбільшу у світі картину, яка займає два футбольні поля, продали за $62 млн

У Дубаї найбільшу у світі картину британського художника Сачі Джафрі продали на аукціоні за 62 мільйони доларів. Вона складається зі 70 частин та може займати два футбольні поля чи чотири баскетбольні майданчики.

Усі частини картини придбав французький бізнесмен Андре Абдун, повідомляє "Громадське". Організатори аукціону заявили, що роботу продали за вдвічі вищою ціною, ніж планувалося. Гроші мають направити до благодійних організацій, що допомагають дітям.

Художник створив роботу "Подорож людства", коли застряг в ОАЕ торік через пандемію коронавірусу. "Я хотів створити щось таке, що мало б значення", - розповідав він CNN.

Художнику знадобилося сім місяців, щоб написати абстрактну картину у стилі, який сам Джафрі називає "магічним реалізмом".

Перед цим він попросив дітей зі всього світу надіслати свої малюнки, де вони показують свої емоції. Потім Джафрі намагався це відтворити.

Він умовно створив чотири розділи про "душу Землі, природу, людство та Всесвіт". Робота навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найбільша картина, виконана на полотні. На аукціон "Подорож людства" виставили, щоб зібрати гроші для дітей, які постраждали від пандемії коронавірусу. Джафрі планував продати окремо кожну частину картини й виручити за це 30 мільйонів доларів. Проте французький бізнесмен заявив, що не уявляє, як таку потужну картину можна розділяти на частини, і придбав її всю. Покупець планує побудувати музей для роботи Джафрі. Як пише BBC, Абдун хоче разом із художником закласти фундамент для нової споруди.

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