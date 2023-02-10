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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Найбільший банк Швейцарії зазнав наймасштабнішого річного збитку з часів фінансової кризи – Financial Times

10 лютого 2023, 15:22
Найбільший банк Швейцарії зазнав наймасштабнішого річного збитку з часів фінансової кризи – Financial Times
джерело euronews
На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільший швейцарський банк Credit Suisse повідомив про найбільший річний збиток з 2008 року.

Про це повідомляє Financial Times, банк повідомив про збитки в розмірі 1,4 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд) за четвертий квартал. Як йдеться в матеріалі, доходи від інвестиційного банкінгу впали, а клієнти виводили кошти з бізнесу. Річний збиток Credit Suisse склав 7,3 млрд швейцарських франків.

За останні три місяці року клієнти вивели з групи 111 млрд швейцарських франків. За даними банку, 92,7 млрд швейцарських франків припали на бізнес з управління капіталом, що перевищило очікувані аналітиками 61,9 млрд швейцарських франків відтоку в цьому кварталі.

В останньому кварталі 2022 року Credit Suisse повідомив про 33% падіння доходів, що значною мірою пов'язано зі зниженням комісійних від інвестиційного банкінгу на 74%. Доходи банку від управління капіталом впали на 17%, а доходи від управління активами — на 28%.

Credit Suisse вже заявив про те, що починає радикальну реструктуризацію. З 52 тисяч співробітників 9 тисяч осіб потраплять під скорочення.

5 травня 2022 року швейцарський банк Credit Suisse заморозив 10,4 мільярда франків (10,63 мільярда доларів) активів клієнтів у першому кварталі в рамках санкцій, введених у зв'язку з вторгненням росії в Україну.

Станом на травень 2022 року банк повідомляв про збитки у розмірі 206 мільйонів франків, пов'язані з війною рф проти України.

Раніше повідомлялось, що у Швейцарії хочуть відмовитись від нейтралітету задля України 

кризаШвейцаріябанк

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