Найбільший банк Європи зазнав збитків у розмірі $300 млн від продажу бізнесу в рф — Reuters

У липні минулого року HSBC вирішив продати свій підрозділ місцевому кредитору Експобанку.

Банк HSBC, як і раніше, розраховує завершити продаж свого російського бізнесу в першій половині 2023 року

Про це повідомляє Reuters.

Найбільший банк Європи зазнав збитків у розмірі 300 мільйонів доларів у зв'язку з очікуваним продажем бізнесу, повідомив HSBC, опублікувавши свої річні результати за 2022 рік.

У липні минулого року HSBC заявив, що угода очікує на схвалення російського уряду та регулюючих органів, незадовго до того, як заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв заявив, що росія заблокує продаж російського бізнесу іноземних банків.

Лондонський кредитор повторив, що угода все ще очікує на схвалення регулюючих органів, і не надав жодної додаткової інформації про статус цього процесу.

Багато транснаціональних корпорацій швидко пішли з росії після її вторгнення в Україну в лютому минулого року, але банки робили це повільніше через побоювання з приводу того, що дозволить російське законодавство.

Операції HSBC у росії складалися з корпоративного банківського бізнесу, який пропонував низку кредитних та інвестиційно-банківських послуг російським та міжнародним клієнтам. Напередодні вторгнення росії у ньому працювало близько 200 осіб.

Раніше повідомлялось, що акції банку Raiffeisen впали після запиту офісу санкцій США щодо росії.