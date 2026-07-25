Найбільший нафтовий порт росії на Чорному морі зупинив відвантаження після атак дронів – Bloomberg

Через нього проходить 650 тис. барелів нафти на добу.

Найбільший російський нафтовий порт у Чорному морі тимчасово припинив завантаження танкерів після серії атак українських безпілотників у районі Новоросійська.

Про це повідомляє Bloomberg.

Термінал "Шесхаріс" не здійснює відвантаження сирої нафти з ранку 21 липня. Хоча несприятливі погодні умови іноді призводять до тимчасового припинення роботи порту, цього разу така причина малоймовірна: штормове попередження для цього району набуло чинності лише пізно в четвер, через два дні після останнього зафіксованого завантаження.

Труднощі виникли і в сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, де танкери також не могли своєчасно здійснювати навантаження через активізацію атак українських дронів. За оцінкою Bloomberg, якщо простій "Шесхаріса" затягнеться, це може посилити напруженість на світовому нафтовому ринку, який уже зазнає тиску через конфлікт на Близькому Сході. З початку року через термінал у середньому відвантажували близько 650 тис. барелів сирої нафти на добу.