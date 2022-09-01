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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Найбільший у світі телескоп повністю розгорнули у космосі

Процес зайняв два тижні
Інженери NASA завершили 7 січня розгортання величезного головного дзеркала космічного телескопа "Джеймса Вебба". Маневр став останнім етапом двотижневого процесу розгортання обсерваторії вартістю 10 мільярдів доларів, яку запустили у космос 25 січня.
Найбільший у світі телескоп повністю розгорнули у космосі Фото: N+1

Про це повідомили у NASA, пише "Громадське".

Телескоп, який вже подолав понад 600 000 миль у космосі, є найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом з будь-коли побудованих людством. Але щоб вмістити його в ракету-носій Ariane 5 та відправити у космос телескоп потрібно було зільно скласти.

Фото: Твіттер NASA Webb Telescope

А з моменту запуску інженери керують повільним та кропітким процесом розгортанням обсерваторії, що прямує до гравітаційно стабільної точки за мільйон кілометрів від Землі.

Врешті усе вдалось завершити успішно: розгорнули як сонцезахисний екран розміром із тенісний корт, так і величезне дзеркало. Останнє збиратиме світло з найвіддаленіших глибин Всесвіту і складається з 18 покритих золотом сегментів.

"Я просто відчуваю таке світло у своїх грудях прямо зараз, просто спостерігаючи, що дзеркало розгорнуте", - сказала вчена NASA Мішель Таллер у прямому етері після завершення процесу.

Фото: Твіттер NASA HQ PHOTO

Фото: Твіттер NASA HQ PHOTO

Що відомо про "Джеймса Вебба"?

Телескоп "Джеймс Вебб" вчені називають "машиною часу". Він дозволить астрономам вивчити зародження Всесвіту невдовзі після Великого вибуху, 13,8 мільярда років тому, і шукати ознаки планет, що можуть мати життя, у нашій власній галактиці.

"Джеймс Вебб" - це спільна розробка Національного аерокосмічного агентства США, Європейського космічного агентства та Канадського аерокосмічного агентства. Його будівництво почалося у 1996 році й завершилося лише у 2016-му - на дев’ять років пізніше запланованого.

Загальний бюджет проєкту зріс із 500 мільйонів до 10 мільярдів доларів. Це робить "Джеймс Вебб" найдорожчим космічним телескопом в історії. Бюджет його "попередника" "Габбла" із поправкою на інфляцію становить 9,1 мільярда доларів.

Заміна "Габбла" продиктована не лише тривалістю його місії, яка становить уже понад 31 рік, а й обмеженими технічними можливостями. Діаметр дзеркала його телескопа становить лише 2,4 метра - у "Джеймса Вебба" він майже втричі більший (6,5 метра) і складається з 18 сегментів.

Телескоп запустили у космос 25 грудня 2021 року. Апарат має пропрацювати у космосі щонайменше 5-10 років.

Нагадаємо, що новий телескоп "Джеймс Вебб" успішно розгорнув та натягнув усі шари теплозахисного екрану, завершивши один із найважливіших етапів розгортання обсерваторії у космосі.

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09 01 2022 11:13
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