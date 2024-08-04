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ПОЛІТИКА

Найбільший у світі виробник літію закликає до державної допомоги, щоб конкурувати з Китаєм

04 серпня 2024, 12:11
Найбільший у світі виробник літію закликає до державної допомоги, щоб конкурувати з Китаєм
Фото: EUROPEAN LITHIUM LIMITED
Китай перероблює більше половини літію у світі.

Найбільший у світі виробник літію Albemarle закликав уряди втрутитися, щоб послабити китайське домінування на ринку мінералів, які використовуються для виробництва електромобілів.

Зокрема американська група хоче отримати більше допомоги після обвалу цін на ринку літію, ключового компонента акумуляторів, що використовуються в електричних і гібридних транспортних засобах з можливістю підзарядки.

Про це пише The Financial Times.

"Якщо ми збираємося будувати західні ланцюги поставок для електромобілів, то діяти потрібно вже зараз", - сказав виконавчий директор Кент Мастерс.

Різке падіння ціни на літій ускладнило конкуренцію західних груп з китайськими компаніями через їхню дешевшу собівартість, що змусило компанію Albemarle з Північної Кароліни скоротити плани розширення.

Із початку 2023 року ціна впала більш ніж на 80% до менш ніж 12 000 доларів за тонну через глобальне уповільнення продажів електромобілів і хвилю нових поставок мінералу.

Albemarle оголосила про плани зі скорочення витрат в цьому році, які передбачають консервацію виробничої лінії і зупинку розширення на своєму заводі з виробництва гідроксиду літію в Кемертоні в Австралії.

Китай переробляє 65% світового обсягу літію. Азійська країна має перевагу завдяки дешевшим витратам на будівництво, субсидіям і технічним ноу-хау.

Проблеми Albemarle, яка намагається знайти робітників з необхідними навичками для управління складним виробництвом на заводі в Кемертоні, можуть підштовхнути західних урядовців до активних дій.

Зокрема міністерка ресурсів Австралії Мадлен Кінг пообіцяла прискорити заплановані податкові стимули для переробки критично важливих мінералів.

Також Albemarle побудувала свою стратегію на сподіваннях, що автовиробники платитимуть надбавку за літій, яка забезпечить податкові пільги на їхні транспортні засоби.

Автовиробники отримують податкову знижку в розмірі 3 750 доларів на електромобілі, вироблені в Північній Америці, якщо матеріали, вміст яких в акумуляторі перевищує певний рівень, є вітчизняного виробництва або надходять від обраних торговельних партнерів чи переробляються.

Китайлітій

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