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Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в найближчі тижні в рамках Тристоронньої контактної групи можуть бути внесені прояснення щодо комплексу заходів із виконання Мінських угод, які сприятимуть їх виконанню.
Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тепер нам треба знову повернутися і внести певні прояснення, для того, щоб: перше - знизити тиск, рівень ескалації, а по-друге (і це я дуже чітко однозначно сказав і президенту Путіну, і президенту Зеленському), нам треба, щоб суто на базі Мінських угод і з дотриманням усіх процедур (ми, звісно, деталі не обговорювали сьогодні, всі деталі ми тільки частково обговорювали з президентом Путіним, сьогодні ще будемо обговорювати), після обговорення цих питань на ТКГ, можливо, ми зможемо повернутися і сприяти тому, щоб ті документи, які було підписано в 2015 році, могли бути виконані, щоб прояснення було внесено в найближчі тижні, щоб вони могли зняти різночитання і головне - сприяли відновленню взаємної довіри, поверненню атмосфери спокою і зняттю ескалації", - сказав Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Нагадаємо, що Макрон вважає, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та досягнення деескалації навколо України.

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08 02 2022 16:29
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