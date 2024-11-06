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Найдорожчі вибори в історії США: Гарріс і Трамп витратили на кампанії $3,5 млрд

06 листопада 2024, 09:58
Найдорожчі вибори в історії США: Гарріс і Трамп витратили на кампанії $3,5 млрд
Фото: DW
Обидва кандидати кошти вкладали в агітацію в семи "хитких" штатах.

Демократка зібрала більше $2,3 млрд і витратила $1,9, а республіканець зібрав $1,8 млрд та витратив $1,6 млрд. 

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Найбільші витрати були на медіа і рекламу. 

Вдання пише, що президентська кампанія 2024 року - найдорожчі вибори в історії США.

Згідно з остаточною звітністю, кампанії Камали Гарріс і Дональда Трампа разом з їхніми союзними зовнішніми групами та партійними комітетами зібрали порядка 4,2 млрд доларів США для президентських перегонів.

Основна частина грошей по обидва боки була спрямована на медіа та рекламні кампанії, головним чином зосереджені на семи штатах, які "коливаються", де результат виборів багато в чому залежатиме від підтримки виборців.

Також велика частина коштів кампанії Трампа, більше 100 млн доларів, що становить 14% його загальних витрат, була витрачена на судові розгляди, в яких бере участь кандидат.

Вчора, 5 листопада,  в США розпочався вирішальний етап голосування на виборах президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників.

Наразі вже відомо, що Республіканці отримали більшість в Сенаті.

 

Вибори в СШАбюджет

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