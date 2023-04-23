Найманці "Вагнера" тісно пов'язані з воюючими генералами Судану: рф може багато втратити — WP

В Судані "Вагнер" раніше забезпечував технікою і навчав сили безпеки, консультував членів уряду і проводив інформаційні операції.

Найманці "Вагнера" роками поглиблювали відносини зі сторонами в Хартумі, які тепер ворогують.

За останні кілька років російська ПВК "Вагнер" налагодила тісні зв'язки з силами безпеки Судану і намагалася використати їх для просування економічних і військових інтересів москви, включаючи прибуткові концесії на видобуток золота і угоди з продажу озброєнь.

Про це свідчать документи американської розвідки, які з’явилися в публічному доступі через витік, - пише Washington Post.

"Але спалах інтенсивних бойових дій між силами на чолі з конкуруючими суданськими генералами, які сколихнули країну і забрали життя щонайменше 400 людей, поставив москву і найманців, пов’язаних з кремлем, перед нагальною дилемою. Вони можуть багато втратити, якщо стануть не на ту сторону", - пише видання.

І навіть якщо росіяни залишаться осторонь конфлікту, розпад Судану може стати для них серйозною невдачею. На кону надійний союз між двома ворожими до Заходу країнами, який дав москві не лише можливість видобувати суданське золото і продавати зброю, але й перспективу створення стратегічної російської військово-морської бази на Червоному морі в Порт-Судані. Під час візиту до міста Хартум у лютому міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров обговорив з місцевими лідерами питання бази. москва хотіла, щоб її завершили будувати до кінця 2023 року, про що свідчать документи американської розвідки, опубліковані в соціальній мережі Discord.

Поки що немає підтверджених повідомлень про те, що найманці "Вагнера" беруть безпосередню участь у бойових діях. Але кілька джерел стверджують, що лівійське угруповання, яке має тісні зв'язки з російськими найманцями, відправляло матеріали суданським силам на чолі з генералом Мохамедом Хамданом Дагало, широко відомим під прізвиськом Хемедті. Він очолює добре озброєні парамілітарні "Сили швидкого реагування" (RSF).

За останні дні, за словами лівійських чиновників і дипломатів, RSF Хемедті отримала щонайменше 30 цистерн з пальним і щонайменше один вантаж військового спорядження від одного з синів лівійського воєначальника Халіфи Хіфтера. Сили Хіфтера заперечують, що такі поставки були.

"Якби військові вантажі йшли до RSF, "Вагнер" знав би про це. Тому що Хіфтер покладається на людей ПВК, які допомагають жорстко контролювати запаси техніки і боєприпасів, щоб уникнути крадіжок або мародерства", - пише Washington Post з посиланням на Анаса Ель Гоматі, який заснував лівійський аналітичний центр Sadeq Institute.

Зараз кредитна підтримка RSF може дорого коштувати як для росії, так і для Хіфтера. Серед командирів "Лівійської національної армії" зростає занепокоєння, що така підтримка може поставити під загрозу її відносини з Єгиптом. Каїр давно підтримує сили як Хіфтера, так і суданського воєначальника Бурхана. У четвер Хіфтер провів телефонну розмову з генералом єгипетської військової розвідки і пообіцяв, що підтримка RSF буде негайно припинена.

Власник ВПК "Вагнер" Прігожин запевнив, що його найманців нібито не було в Судані впродовж останніх двох років. Крім того, він запропонував свою кандидатуру на роль посередника у врегулюванні суданського конфлікту. За словами Сулімана Балдо, засновника Sudan Transparency and Policy Tracker, найманці «Вагнера» присутні в Судані з 2017 року. Спочатку вони проводили тренували бійців як армії Судану, так і RSF.

Незабаром суданська компанія, пов'язана з Прігожиним, отримала концесію на видобуток золота і дозвіл уряду на будівництво золотопереробного заводу в центральному Судані. А сили Хемедті забезпечували безпеку. У 2020 році уряд США наклав санкції на дві компанії, що базуються в Судані: M Invest і її "дочку" Meroe Gold. Остання керувала золотопереробним заводом. У Вашингтоні заявили, що ці фірми допомагали Прігожину "обходити санкції і здійснювати операції в доларах США, незважаючи на те, що вони заблоковані в американській фінансовій системі".

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