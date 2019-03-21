Назарбаєв дзвонив Путіну перед відставкою, але про наступника не радився, - Пєсков

"Розмова була особливою. Назарбаєв вирішив зараніше поінформувати Путіна про своє рішення, й ми віришили, що коректно буде, якщо казахстанські партнери самі надауть інформацію в тому обсязі, який вони вважатимуть необхідним", - заявив прес-секретар Путіна, Дмитро Пєсков, пояснючи, чому на сайті Кремля немає згадки про розмову двох президентів, повідомляє ТАСС.

Він заявив, що Назарбаєв не радився про наступника - "про це не може бути мови".

Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.

78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців

Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави. Такий закон був ухвалений парламентом у 2018 року.

Назарбаєв також залишається головою владної партії "Нур-Отан".

65-річний Токаєв є кар’єрним дипломатом, у минулому він був міністром закордонних справ і прем’єр-міністром. Він здобув освіту в Москві, вільно говорить казахською, російською, англійською і китайською мовами.

Додамо, 20 березня парламент Казахстану остаточно схвалив перейменування столиці країни Астани в Нурсултан.