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НАЗК направило до суду 16 протоколів щодо проректора КПІ

Щодо проректора КПІ Ковальова складено 16 протоколів
Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 16 адмінпротоколів щодо проректора КПІ Петра Ковальова за укладання договорів підряду в умовах конфлікту інтересів.
НАЗК направило до суду 16 протоколів щодо проректора КПІ Фото: kpi.ua

Порушення Національне агентство встановило під час перевірок за повідомленнями юридичних осіб та фізичних осіб-викривачів, інформує прес-служба НАЗК.

Так, складено 16 протоколів стосовно проректора Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського" з адміністративно-господарської роботи Петра Ковальова.

Встановлено, що проректор у 2017-2018 роках, не повідомивши ректора університету про наявність у нього реального конфлікту інтересів, уклав 8 договорів підряду на загальну суму понад 634 тисячі гривень з ТОВ "Спецбудмонтаж-3", керівником якого на момент підписання договорів був його рідний брат.

Ще 16 протоколів складено стосовно директора відокремленого підрозділу "Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету" Надії Жмуренко.

У НАЗК зазначають, що директор технікуму неодноразово видавала накази про встановлення премій та надбавок працівникам технікуму, в тому числі й своєму чоловіку, не повідомивши університет про наявність у неї реального конфлікту інтересів.

Крім того, направлено до суду 2 протоколи стосовно в.о. завідувача кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії імені П.І. Чайковського Володимира Рожка.

Зазначають, що перебуваючи на посаді ректора зазначеної академії, Рожок не повідомив Міністерство культури про наявний реальний конфлікт інтересів та підписав наказ про прийняття на роботу своєї близької особи (невістки).

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04 02 2019 11:24
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