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НАЗК передало у поліцію матеріали про ймовірні неправомірні внески до виборчого фонду Зеленського

"Чесні вибори - це повага до закону. Навіть для тих, кому закон не писаний"
Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Національної поліції матеріали про неправомірні внески до виборчого фонду кандидата в президенти Володимира Зеленського.
НАЗК передало у поліцію матеріали про ймовірні неправомірні внески до виборчого фонду Зеленського Фото: соцмережі

"Є другий випадок передавання в Національну поліцію матеріалів про можливі ознаки кримінального злочину щодо розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. Виявлені порушення у здійсненні добровільних внесків фізичних осіб у виборчий фонд на загальну суму 3 778 032,63 грн", - написала член НАЗК Наталія Корчак у фейсбуці, повідомляє LB.ua.

За словами Корчак, реагуючи на вимогу НАЗК, розпорядник до держбюджету повернув лише 90 632,00 грн. Своєю чергою НАЗК повторно повідомило розпоряднику про надання внесків з порушеннями, і про те, що це кошти, від яких розпорядник рахунку повинен відмовитися (відповідно до частини 8 статті 43 ЗУ "Про вибори Президента України").

"Як вже стало зрозуміло, розпорядник не відмовився від внесків осіб, які згідно із Законом не мають права здійснювати такі внески, а від отримання листа НАЗК щодо надходження внесків з порушеннями. Відтепер він матиме справу з Нацполіцією. Чесні вибори - це повага до закону. Навіть для тих, кому закон не писаний", - резюмувала Корчак.

Нагадаємо, СБУ перевірить рахунки "Батьківщини" у справі про відмивання коштів.

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26 03 2019 21:28
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