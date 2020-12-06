Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у травні 2020 року. Продовжують дорожчати яблука.

Про це повідомляється на сайті Держстату, передає РБК - Україна.

За даними статистичного відомства, за січень-травень цибулю подорожчала на 92,7% до 17,3 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 32,2% до 36,7 грн за кг, яблука подорожчали на 57,5% до 25,7 грн за кг.

Проте яйця подешевшали на 9,7% до 19,1 грн за десяток, філе куряче на 20,6% до 80,8 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-травень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,6% до 51,6 грн за пачку, а ціни на горілку знизилися на 0,1% до 92,2 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,4% до 17,6 грн за пляшку.

Нагадаємо, що у Чехії парламентарі готують план, яки зобов’яже магазини продавати принаймні 55% місцевих продуктів харчування у 2021 році і поступово збільшить частку до 85% до 2027 року.