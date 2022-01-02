НБА: "Торонто" Михайлюка переміг в Атланті, "Сакраменто" Леня програв у Нью-Йорку Лень та Михайлюк участі у матчах не брали

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) завершилися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

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Команда українського захисника Святослава Михайлюка "Торонто Репторс" у гостях завдала поразки "Атланте Хокс" - 106:100 (25:24, 23:33, 32:15, 26:28), а клуб українського центрового Олексія Леня "Сакраменто Кінгз" на виїзді програв "Нью-Йорк Нікс" - 96:116 (23:31, 18:23, 25:30, 30:32), передає Укрінформ. Лень та Михайлюк участі у матчах не брали. Результати решти поєдинків ігрового дня: "Філадельфія" - "Мемфіс" - 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, ОТ1 - 11:8) "Індіана" - "Кліпперс" - 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31) "Клівленд" - "Новий Орлеан" - 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24) "Бостон" - "Маямі" - 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22) "Оклахома-Сіті" - "Портленд" - 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20) "Х'юстон" - "Голден Стейт" - 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35). Читайте також: Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги

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