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НБА: "Торонто" Михайлюка переміг в Атланті, "Сакраменто" Леня програв у Нью-Йорку

Лень та Михайлюк участі у матчах не брали
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) завершилися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
НБА: "Торонто" Михайлюка переміг в Атланті, "Сакраменто" Леня програв у Нью-Йорку Фото: з вільних джерел

Команда українського захисника Святослава Михайлюка "Торонто Репторс" у гостях завдала поразки "Атланте Хокс" - 106:100 (25:24, 23:33, 32:15, 26:28), а клуб українського центрового Олексія Леня "Сакраменто Кінгз" на виїзді програв "Нью-Йорк Нікс" - 96:116 (23:31, 18:23, 25:30, 30:32), передає Укрінформ.

Лень та Михайлюк участі у матчах не брали.

Результати решти поєдинків ігрового дня:

"Філадельфія" - "Мемфіс" - 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, ОТ1 - 11:8)

"Індіана" - "Кліпперс" - 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31)

"Клівленд" - "Новий Орлеан" - 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24)

"Бостон" - "Маямі" - 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22)

"Оклахома-Сіті" - "Портленд" - 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20)

"Х'юстон" - "Голден Стейт" - 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35).

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01 02 2022 11:10
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