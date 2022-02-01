НБУ: Фінансова система України нині стійкіша, ніж у попередні роки. Навіть попри "коронакризу"

У Нацбанку стверджують, що результати банківської системи 2021 року демонструють рекордні прибутки

У Національному банку України стверджують, що наразі фінансова система стійкіша, ніж у попередні роки, навіть попри кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Про це вказано на сайті НБУ у повідомленні про пріоритети досліджень Нацбанку до 2025 року, повідомляє "Грмадське".

Там зазначено, що навіть попри "коронакризу", за підсумками 2020 року банківська система загалом була прибутковою та достатньо капіталізованою, про що свідчать оцінка якості активів та стрес-тестування.

У Нацбанку стверджують, що результати банківської системи 2021 року демонструють рекордні прибутки.

Водночас, з огляду на поточні виклики, для подальшого забезпечення фінансової стабільності НБУ планує дослідити:

моделі для цілей макропруденційної політики;

детермінанти кредитування;

вплив розвитку віртуальних активів на фінансову стабільність.

По кому пандемія вдарила найбільше?

Галузь подорожей і туризму стала однією з найбільших жертв "коронакризи". Перші рішення, які ухвалювали уряди країн у зв’язку з пандемією, стосувалися саме закриття пасажирського авіасполучення та кордонів для іноземців. Тому мільйони людей у світі були вимушені скасувати відпустки або робочі поїздки та повертати квитки.

Карантин і заборона на міжнародні перевезення пасажирів залишили авіакомпанії без основного джерела заробітку, змусивши їх заморозити діяльність та "спалювати" відкладені роками резерви, аби не збанкрутувати.

Нагадаємо, що світі понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю через пандемію коронавірусу. Про це вже заявили ВООЗ та Світовий банк.