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НБУ: Кожне шосте підприємство готове наймати нових працівників, а дві третини - підвищувати зарплати

Найбільш позитивно щодо збільшення зарплат своїм працівникам налаштовані компанії, що працюють у переробній промисловості, а у регіональному розрізі - підприємства Житомирщини та Волині
Близько 16,7% українських підприємств очікують на зростання кількості працівників у наступні 12 місяців, а 64,1% - готові підвищувати їм зарплату.
НБУ: Кожне шосте підприємство готове наймати нових працівників, а дві третини - підвищувати зарплати Фото: mandarin-news.kr.ua

Про це йдеться у традиційному опитування українських компаній, яке проводить Національний банк України, повідомляє "Громадське".

При цьому, 14,5% опитаних Нацбанком підприємств очікують на скорочення кількості працівників. Найбільш оптимістично щодо зростання кількості своїх працівників налаштовані компанії, що працюють у будівельній сфері.

"Переважна більшість компаній (64,1%) планує підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Водночас зберігається тенденція до зменшення кількості таких компаній, зважаючи на суттєве зростання реальних зарплат в Україні упродовж останніх декількох років", - зазначають у Нацбанку.

Скоротити зарплати планують лише 2,1% опитаних роботодавців.

Найбільш позитивно щодо збільшення зарплат своїм працівникам налаштовані компанії, що працюють у переробній промисловості, а у регіональному розрізі - підприємства Житомирщини та Волині.

Опитування проводилося з 05 серпня до 03 вересня 2019 року. В опитуванні взяли участь 690 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

За останніми даними Держстату, у серпні середня зарплата в Україні впала на 434 гривні та склала 10537 гривень на місяць.

Нагадаємо, що Україна досягне економічного зростання, скасувавши "совкові" заборони.
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17 10 2019 11:50
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