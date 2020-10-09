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НБУ може опускати облікову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня за інфляції нижче цільової

Про це повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишн
У випадку більш низького, ніж цільове, значення прогнозу інфляції НБУ пом'якшуватиме монетарну політику, утримуючи ключову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня, що сприятиме пожвавленню ділової активності й відповідно поверненню її до інфляційної мети.
НБУ може опускати облікову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня за інфляції нижче цільової Богдан Данилишин. Фото: radiosvoboda.org

Національний банк України (НБУ) використовуватиме облікову ставку як основний інструмент монетарної політики, зокрема опускатиме її нижче нейтрального рівноважного рівня за інфляції нижче цільової, повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"У випадку більш низького, ніж цільове, значення прогнозу інфляції НБУ пом'якшуватиме монетарну політику, утримуючи ключову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня, що сприятиме пожвавленню ділової активності й відповідно поверненню її до інфляційної мети", - сказав він на прес-конференції в четвер.

Нагадаємо, що НБУ при оновленні свого макроекономічного прогнозу буде змушений враховувати в тому числі збільшення мінімальної заробітної плати більш стрімкими темпами, ніж це враховується в поточному прогнозі, а також новий бюджет, ризики в продовженні програми з МВФ і реакцію фінансових ринків.

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10 09 2020 15:30
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