БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України (НБУ) планує у березні підвищити облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 11% річних із нинішніх 10%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ планує у березні підвищити облікову ставку до 11% річних
"У принципі більшість членів монетарного комітету та членів правління проголосували за те, що "піднімаємо на 1%, а потім, можливо, у березні ще на 1%", - сказала Рожкова
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пише "Інтерфакс-Україна".
"У принципі більшість членів монетарного комітету та членів правління проголосували за те, що "піднімаємо на 1%, а потім, можливо, у березні ще на 1%". Я говорю "можливо" тому що об'єктивно ситуація змінюється і справді можуть бути різні зовнішні й внутрішні чинники, які, можливо, ситуацію виправлять і такого рішення ухвалювати буде не потрібно, але станом на сьогодні така потреба є", - сказала вона на форумі "The Banking 50" у Києві.
Як повідомлялося, НБУ 20 січня всупереч очікуванням ринку, підвищив облікову ставку на 100 базисних пунктів - до 10% річних із нинішніх 9%.
Нагадаємо, що у грудні Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 9%.
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25 01 2022 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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