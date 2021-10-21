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НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3,1% і у 2022 році до 3,8%

Несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв і наслідки логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості й стримуватимуть темпи відновлення економіки і в наступному році
Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2021 році з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - до 3,8% із 4%.
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3,1% і у 2022 році до 3,8% Фото: з вільних джерел

Про це повідомив регулятор на офіційному сайті, пише Інтерфакс-Україна.

"Ураховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році", - зазначив регулятор.

Як наголосив НБУ, несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв і наслідки логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості й стримуватимуть темпи відновлення економіки і в наступному році.

"З огляду на це, Національний банк переглянув прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році економіка зросте на 4%", - зазначив регулятор.

Водночас зростання економіки забезпечуватиме подальше відновлення світової економіки й розширення внутрішнього попиту, зокрема інвестиційного. НБУ також прогнозує збереження сприятливих умов торгівлі для українських експортерів, а також вакцинацію населення, яка дасть змогу уникнути локдаунів.

Окрім того, Нацбанк покращив прогноз номінального ВВП у 2021 році до 5,19 трлн грн із 4,975 трлн грн, у 2022-му - до 5,75 трлн грн із 5,485 трлн грн, зазначено в матеріалах центробанку.

Нагадаємо, що ризики фінансового сектора є помірними та контрольованими. У першому півріччі 2021 року відновлення економіки було слабшим, ніж очікувалося, проте у третьому кварталі економічна активність пожвавилася.

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21 10 2021 14:55
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