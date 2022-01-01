НБУ посилив вимоги до капіталу банків

Висока прибутковість банків та наявний запас капіталу свідчать про готовність до запровадження нових регуляторних змін

Ці вимоги покликані збільшити стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистити сектор від накопичення системних ризиків і сприяти збереженню фінансової стабільності

Про це йдеться у повідомленні прес-служби, повідомляє "Економічна правда".

"Ці вимоги покликані збільшити стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистити сектор від накопичення системних ризиків і сприяти збереженню фінансової стабільності.

Висока прибутковість банків та наявний запас капіталу свідчать про готовність до запровадження нових регуляторних змін", - пояснюють у регуляторі. Так, із 01 січня 2022 року передбачається:

1) запровадження мінімальних вимог до покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 01 січня 2023 року

2) підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам зі 125% до 150%

3) наступний етап підвищення ваг ризику за ОВДП в іноземній валюті до 50% із подальшим зростанням до 100% з 01 липня 2022 року

4) підвищення з поточних 25% до 50% частки вартості непрофільних активів, що вираховується з основного капіталу

"Загальний вплив запланованих змін на достатність основного капіталу банків становитиме 2,5 в. п. Поточного запасу капіталу вистачить на їхнє виконання", - резюмували в НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України надав рефінансування двом банкам на 425 млн грн.