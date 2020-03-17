НБУ рекомендував банкам не виплачувати дивіденди, щоб вистачило коштів для розрахунку з клієнтами
Про це йдеться в офіційному повідомленні НБУ, передає "Громадське".
«Також банкам пропонується тимчасово утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до липня 2020 року, аби установи мали додатковий запас міцності», — повідомили у Нацбанку.
У свою чергу, там готові підтримати банківську систему, видачею кредитів рефінансування, відтермінуванням нових вимог до капіталу та проведення стрес-тестувань. Також Нацбанк планує на час карантину скасувати виїзні перевірки банків.
«Банківська система України на сьогодні достатньо стійка, капіталізована і має значний запас ліквідності — обсяг коррахунків банків та залишків за депозитними сертифікатами становить понад 210 млрд грн», — додали у Нацбанку.
Для того, аби стимулювати українців користуватися інтернет-банкінгом та не ходити у банківські відділення, НБУ рекомендував банкам знизити комісії на такі послуги та на безготівкові розрахунки.
Крім цього, через підвищений попит на валюту, Нацбанк рекомендував українцям не купувати готівкові долари та євро у банківських відділеннях, адже їх не вистачає. Водночас купувати валюту НБУ рекомендує онлайн.
Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали групу зловмисників, які під погрозою зброї 13 березня вкрали у підприємців 100 тисяч медичних масок.
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