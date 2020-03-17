НБУ рекомендував банкам не виплачувати дивіденди, щоб вистачило коштів для розрахунку з клієнтами

«Також банкам пропонується тимчасово утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до липня 2020 року, аби установи мали додатковий запас міцності»

Національний банк України рекомендував банківським установам не виплачувати дивідендів своїм власникам до літа 2020 року для того, аби у них вистачило коштів для розрахунків з українськими клієнтами.

Про це йдеться в офіційному повідомленні НБУ, передає "Громадське".

«Також банкам пропонується тимчасово утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до липня 2020 року, аби установи мали додатковий запас міцності», — повідомили у Нацбанку.

У свою чергу, там готові підтримати банківську систему, видачею кредитів рефінансування, відтермінуванням нових вимог до капіталу та проведення стрес-тестувань. Також Нацбанк планує на час карантину скасувати виїзні перевірки банків.

«Банківська система України на сьогодні достатньо стійка, капіталізована і має значний запас ліквідності — обсяг коррахунків банків та залишків за депозитними сертифікатами становить понад 210 млрд грн», — додали у Нацбанку.

Для того, аби стимулювати українців користуватися інтернет-банкінгом та не ходити у банківські відділення, НБУ рекомендував банкам знизити комісії на такі послуги та на безготівкові розрахунки.

Крім цього, через підвищений попит на валюту, Нацбанк рекомендував українцям не купувати готівкові долари та євро у банківських відділеннях, адже їх не вистачає. Водночас купувати валюту НБУ рекомендує онлайн.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали групу зловмисників, які під погрозою зброї 13 березня вкрали у підприємців 100 тисяч медичних масок.