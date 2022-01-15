Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ запроваджує тарифи для учасників BankID

Попит на підключення до Системи BankID НБУ нових організацій, які надають громадянам України свої послуги віддалено, постійно зростає
У Системі BankID НБУ з 01 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею.
НБУ запроваджує тарифи для учасників BankID Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба відомства, пише "Економічна правда".

"Попит на підключення до Системи BankID НБУ нових організацій, які надають громадянам України свої послуги віддалено, постійно зростає. 

Зважаючи на це, упровадження тарифів на послуги для абонентів системи, дасть змогу Національному банку продовжувати розвивати функціонал системи і водночас покривати витрати на її супроводження", - пояснили у регуляторі.

Так будуть запроваджені тарифи на послуги Національного банку: 

  • підключення до системи абонента - 2 500 грн;
  • підключення до системи додаткового абонентського вузла - 2 000 грн;
  • супроводження підключеного до системи абонента - 600 грн щомісяця;
  • оброблення системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом - надавачем послуг (платником за цією послугою є абонент - надавач послуг) - 0,10 грн.

Ці тарифи встановлюються Національним банком лише для учасників Системи BankID НБУ - банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. 

Водночас Національний банк залишає безоплатними послуги для абонентів, які приєднались у статусі абонента - надавача послуг виключно для надання некомерційних послуг.

Читайте також: НБУ уточнив вимоги до абонентів Системи BankID

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2022 12:05
ТЕГИ: НБУ, тарифи, BankID
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.