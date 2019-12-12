НБУ знизив облікову ставку відразу на два пункти у зв'язку зі сповільненням інфляції

Національний банк України вп'яте з початку року знизив облікову ставку. З 13 грудня вона становитиме 13,5% замість нинішніх 15,5% - такого різкого зниження не було з початку 2016 року.

Рішення пов'язане з уповільненням інфляції, яка в листопаді склала 5,1% в річному вимірі, вперше сягнувши середньострокової мети, яку Нацбанк задекларував ще 2015 року, передає LB.ua.

Регулятор зазначає, що інфляція істотно сповільнилася в результаті зміцнення курсу гривні і поліпшення інфляційних очікувань. Ці фактори нівелювали тиск на ціни з боку стійкого споживчого попиту і незначного врожаю окремих овочів.

У НБУ вважають, що зниження облікової ставки не завадить збереженню інфляції на цільовому рівні і в той самий час допоможе підтримати економічне зростання.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів передав під управління Міністерства фінансів Німецько-український фонд, який стане майданчиком для програми доступного кредитування мікро- та малого бізнесу, яку анонсував президент Володимир Зеленський.