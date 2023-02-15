Не бачу жодної перешкоди для початку переговорів про вступ в ЄС цього року — Зеленський
Володимир Зеленський заявив про це сьогодні на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.
Пише про це Європейська правда.
Президент сказав, що більша частина зустрічі була присвячена європейському порядку денному, адже Швеція у цьому півріччі головує у Раді Євросоюзу.
"Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде", - заявив президент України.Раніше стало відомо, що сьогодні Прем’єр Швеції прибув до Києва з візитом.