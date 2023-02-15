Не бачу жодної перешкоди для початку переговорів про вступ в ЄС цього року — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить "жодної перешкоди" для того, аби вже цього року почати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Володимир Зеленський заявив про це сьогодні на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.

Пише про це Європейська правда.

Президент сказав, що більша частина зустрічі була присвячена європейському порядку денному, адже Швеція у цьому півріччі головує у Раді Євросоюзу.

"Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде", - заявив президент України.