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"Не хотів би йти": гендиректор BBC йде у відставку після семи років роботи

Однак, за словами гендиректора BBC, у зв’язку з оглядом діяльності мовника в 2022 році та переглядом його статуту в 2027-му постає необхідність зміни керівництва
Генеральний директор британського мовника BBC лорд Тоні Гол оголосив, що влітку 2020 року піде у відставку.
"Не хотів би йти": гендиректор BBC йде у відставку після семи років роботи Фото: Громадське

Про це повідомляє сам мовник, повідомляє "Громадське".

У своїй заяві Гол заявив, що рішення далося йому важко. "Якби я дослухався до свого серця, то насправді ніколи б не хотів іти", - додав він. Однак, за словами гендиректора BBC, у зв’язку з оглядом діяльності мовника в 2022 році та переглядом його статуту в 2027-му постає необхідність зміни керівництва.

Ім’я нового керівника оголосять протягом кількох наступних тижнів.

68-річний лорд Тоні Гол приєднався до команди BBC як стажер у новинній редакції Белфаста, столиці Північної Ірландії, в 1973 році. У віці 34 років він став редактором вечірнього випуску новин.

У 1996 році Гола назначили виконавчим керівником новинної служби BBC News. Пізніше також очолював Королівський театр Ковент-Ґарден та був заступником керівника телеканалу Channel 4. Генеральним директором BBC лорд Тоні Гол працював із 2010 року.

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20 01 2020 15:20
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