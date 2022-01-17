"Не можемо більше терпіти": у Кремлі заявили про "вторгнення" НАТО в Україну

Пєсков каже, що саме тому Росія залишатиме свої війська біля кордону з Україною - нібито як запобіжні заходи і реакцію на напругу в регіоні та недружню атмосферу

У президента Росії Володимира Путіна кажуть, що "не можуть більше терпіти" "вторгнення" НАТО в Україну. І пригрозили, що війська РФ на кордонах залишатимуться.

Про це в інтерв’ю CNN заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Громадське" з посиланням на "РИА Новости".

"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо", - каже Пєсков.

За його словами, це привело відносини Москви та Альянсу до "червоної межі" і цю ситуацію російська сторона "не може більше терпіти".

"І це було головною причиною, через яку президент Путін сказав: "Хлопці, для нас це реальна загроза". І це реальна загроза стабільності та безпеки в Європі та європейській архітектурі безпеки", - вважають у Кремлі.

Пєсков каже, що саме тому Росія залишатиме свої війська біля кордону з Україною - нібито як запобіжні заходи і реакцію на напругу в регіоні та недружню атмосферу, "створену різними навчаннями НАТО, винищувачами та шпигунськими літаками НАТО, просуванням інфраструктури НАТО до кордонів країни".

У Путіна додали, що РФ нібито нікому не погрожує військовою операцією, але "буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення Альянсу".