"Не можемо більше терпіти": у Кремлі заявили про "вторгнення" НАТО в Україну
Про це в інтерв’ю CNN заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Громадське" з посиланням на "РИА Новости".
"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо", - каже Пєсков.
За його словами, це привело відносини Москви та Альянсу до "червоної межі" і цю ситуацію російська сторона "не може більше терпіти".
"І це було головною причиною, через яку президент Путін сказав: "Хлопці, для нас це реальна загроза". І це реальна загроза стабільності та безпеки в Європі та європейській архітектурі безпеки", - вважають у Кремлі.
Пєсков каже, що саме тому Росія залишатиме свої війська біля кордону з Україною - нібито як запобіжні заходи і реакцію на напругу в регіоні та недружню атмосферу, "створену різними навчаннями НАТО, винищувачами та шпигунськими літаками НАТО, просуванням інфраструктури НАТО до кордонів країни".
У Путіна додали, що РФ нібито нікому не погрожує військовою операцією, але "буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення Альянсу".
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