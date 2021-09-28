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Не можете залогінитися у Gmail чи YouTube? Google закрив туди вхід на старих версіях Android

Усе пояснюють безпекою користувачів
Компанія Google зарила вхід у свої сервіси, такі як Gmail, YouTube, "Карти" та "Календар", на версіях Android 2.3.7 і нижче.
Не можете залогінитися у Gmail чи YouTube? Google закрив туди вхід на старих версіях Android Фото: з вільного доступу

Про це йдеться у блозі компанії, пише "Громадське".

Вхід заборонили з 27 вересня. З цього часу користувачі, намагаючись увійти у продукти та служби Google, можуть отримати повідомлення про помилку логіну чи пароля.

У компанії рекомендують за можливості оновити Android на пристроях до новішої версії (3.0 +). Інакше ви втратите доступ до служб і додатків Google.

Як перевірити й оновити свою версію Android, можете почитати тут.

Якщо ж ви не маєте змоги оновити операційну систему на своєму пристрої, ви можете спробувати увійти у свій обліковий запис Google у веббраузері вашого пристрою. Там і надалі будуть доступними деякі служби Google.

Щоб отримати доступ до свого облікового запису Google й електронної пошти на вашому пристрої за допомогою веббраузера:

  1. Відкрийте програму браузера вашого телефону. Щоб отримати доступ до свого облікового запису, перейдіть за посиланням myaccount.google.com. Щоб використовувати Gmail: mail.google.com.
  2. Введіть ваш логін та пароль.
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28 09 2021 14:32
ТЕГИ: Google, Android, Youtube, Gmail
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