Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Не показав хресну ходу і виступ Порошенка, - Наглядова рада про звільнення Аласанії

UA:Перший під впливом Аласанії "деполітизовував новини"
Наглядова рада НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
Не показав хресну ходу і виступ Порошенка, - Наглядова рада про звільнення Аласанії Фото: ukrafoto.com

"Не рішення, але частина проекту такого рішення НР, на якому НР базує відсторонення. Хоч би не палилися так відкрито", - повідомив сам Аласанія, опублікувавши у соцмережі частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення.

У документі вказувалося, що Аласанія не організував мовлення каналу "UA:Перший" ні як "суспільно-політичного каналу", ні як "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва", а тому "канал не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі (крім коротких згадок у новинах)" перелічених подій за участю президента.   

Також зазначається, що Аласанія неправильно зрозумів принцип "відсторонення від влади", що привело "до повної деполітизації новин", що "прямо суперечить місії "надавати достовірну та збалансовану інформацію про Україну і світ".

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що  "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2019 12:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.