Не показав хресну ходу і виступ Порошенка, - Наглядова рада про звільнення Аласанії
"Не рішення, але частина проекту такого рішення НР, на якому НР базує відсторонення. Хоч би не палилися так відкрито", - повідомив сам Аласанія, опублікувавши у соцмережі частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення.
У документі вказувалося, що Аласанія не організував мовлення каналу "UA:Перший" ні як "суспільно-політичного каналу", ні як "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва", а тому "канал не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі (крім коротких згадок у новинах)" перелічених подій за участю президента.
Також зазначається, що Аласанія неправильно зрозумів принцип "відсторонення від влади", що привело "до повної деполітизації новин", що "прямо суперечить місії "надавати достовірну та збалансовану інформацію про Україну і світ".
Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.
Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".
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