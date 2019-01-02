Не показав хресну ходу і виступ Порошенка, - Наглядова рада про звільнення Аласанії

Наглядова рада НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

"Не рішення, але частина проекту такого рішення НР, на якому НР базує відсторонення. Хоч би не палилися так відкрито", - повідомив сам Аласанія, опублікувавши у соцмережі частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення.

У документі вказувалося, що Аласанія не організував мовлення каналу "UA:Перший" ні як "суспільно-політичного каналу", ні як "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва", а тому "канал не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі (крім коротких згадок у новинах)" перелічених подій за участю президента.

Також зазначається, що Аласанія неправильно зрозумів принцип "відсторонення від влади", що привело "до повної деполітизації новин", що "прямо суперечить місії "надавати достовірну та збалансовану інформацію про Україну і світ".