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Не призов. Навіщо жінок взяли на військовий облік: пояснення комісара

Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом
Українських жінок і раніше брали на військовий облік - наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності. Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових.
Не призов. Навіщо жінок взяли на військовий облік: пояснення комісара Фото: KyivPost
Про це РБК-Україна розповів військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко.
 
При цьому він додав, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому випадку залучатись до оборони держави.
 
"Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом", - заявив Куценко.
 
Він зазначив, що в даному випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії.
 
Нагадаємо, Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких мають стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Йдеться про медиків, фінансистів, бухгалтерів, менеджерів і представниць інших професій.
 
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27 12 2021 11:17
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