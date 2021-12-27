НОВИНИУкраїнських жінок і раніше брали на військовий облік - наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності. Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Не призов. Навіщо жінок взяли на військовий облік: пояснення комісара
Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом
Фото: KyivPost
Про це РБК-Україна розповів військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко.
При цьому він додав, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому випадку залучатись до оборони держави.
"Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом", - заявив Куценко.
Він зазначив, що в даному випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії.
Нагадаємо, Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких мають стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Йдеться про медиків, фінансистів, бухгалтерів, менеджерів і представниць інших професій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 12 2021 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Японія через снігопади скасувала понад сотню авіарейсів
- ФОТО В Анталії після знесення незаконної забудови розкопали синагогу VII століття
- ФОТО В Австрії два будинки згоріли через запалений дитиною бенгальський вогонь
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
No articles