"Не становить загрози": у Кремлі прокоментували стягування військової техніки до кордону з Україною
Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Громадське".
На запитання журналіста УНІАН про військову техніку РФ біля кордонів із Україною і те, чи можуть російські військові "заблукати, як у 2014 році" на Донбасі, Пєсков відповів: "Ніхто не блукав і не блукає".
Каже, що армія РФ пересувається на російській території в тих напрямках, у яких вважає за потрібне, і в тому вигляді, в якому вважає за потрібне.
"Для забезпечення надійної безпеки нашої країни. Це не повинно ні в кого викликати найменшого занепокоєння. Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну. Але завжди дуже уважно ставиться до власної безпеки", - кажуть у Кремлі.
Нагадаємо, що Папа Римський у Великодній промові закликав до миру в Україні
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