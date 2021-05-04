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"Не становить загрози": у Кремлі прокоментували стягування військової техніки до кордону з Україною

Дмитро Пєсков каже, що армія РФ пересувається на російській території в тих напрямках, у яких вважає за потрібне, і в тому вигляді, в якому вважає за потрібне
У Кремлі переконують, що стягування Росією військової техніки до кордону з Україною не повинно викликати занепокоєння в жодної країни світу.
"Не становить загрози": у Кремлі прокоментували стягування військової техніки до кордону з Україною Дмитро Пєсков. Фото: rg.ru

Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Громадське".

На запитання журналіста УНІАН про військову техніку РФ біля кордонів із Україною і те, чи можуть російські військові "заблукати, як у 2014 році" на Донбасі, Пєсков відповів: "Ніхто не блукав і не блукає".

Каже, що армія РФ пересувається на російській території в тих напрямках, у яких вважає за потрібне, і в тому вигляді, в якому вважає за потрібне.

"Для забезпечення надійної безпеки нашої країни. Це не повинно ні в кого викликати найменшого занепокоєння. Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну. Але завжди дуже уважно ставиться до власної безпеки", - кажуть у Кремлі.

Нагадаємо, що Папа Римський у Великодній промові закликав до миру в Україні

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05 04 2021 14:09
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