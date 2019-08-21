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"Не треба гнатися за сенсацією": Лавров прокоментував можливий обмін ув’язнених в Росії й Україні

Глава російського МЗС також додав, що "йдеться про долі людей"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порадив "не шукати сенсацій", коментуючи можливий обмін українських політв’язнів на росіян, яких утримують в українських в’язницях.
"Не треба гнатися за сенсацією": Лавров прокоментував можливий обмін ув’язнених в Росії й Україні Фото: gettyimages.com

"Для того, аби просувати цю тему, треба домовлятися не тільки в принципі, а й погодити конкретні правові, технічні, організаційні аспекти", - сказав Лавров, повідомляє "Громадське".

Глава російського МЗС також додав, що "йдеться про долі людей".

"І тут потрібна не погоня за сенсаціями, щоби першим встигнути про щось повідомити, а копітка робота на результат", - резюмував він.

Це була відповідь Лаврова на запитання, чи правдиві повідомлення про те, що до кінця серпня Україна і Росія проведуть обмін ув’язненими.

Нагадаємо, що до кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами.

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