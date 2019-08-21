ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порадив "не шукати сенсацій", коментуючи можливий обмін українських політв’язнів на росіян, яких утримують в українських в’язницях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Не треба гнатися за сенсацією": Лавров прокоментував можливий обмін ув’язнених в Росії й Україні
Глава російського МЗС також додав, що "йдеться про долі людей"
Фото: gettyimages.com
"Для того, аби просувати цю тему, треба домовлятися не тільки в принципі, а й погодити конкретні правові, технічні, організаційні аспекти", - сказав Лавров, повідомляє "Громадське".
Глава російського МЗС також додав, що "йдеться про долі людей".
"І тут потрібна не погоня за сенсаціями, щоби першим встигнути про щось повідомити, а копітка робота на результат", - резюмував він.
Це була відповідь Лаврова на запитання, чи правдиві повідомлення про те, що до кінця серпня Україна і Росія проведуть обмін ув’язненими.
Нагадаємо, що до кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 08 2019 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн